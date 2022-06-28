Son Dakika | Alkollü sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Alkollü sürücünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

BURSA - Bursa'da 2 gün önce alkollü sürücünün kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen nine ile torununa çarptı. Kaza sonrası yaşlı kadın hayatını kaybederken, torunu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan 6 yaşındaki Zeynep Mira, da bugün tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 26 Haziran 2022 tarihinde 15: 40 sıralarında Mudanya ilçesi Bursa Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burak U. idaresindeki 16 ANV 418 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen nine Fikriye Yeğit ve torunu Zeynep Mira Güler'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle nine ve torun savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri nine Fikriye Yeğit'e yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiğini belirlerken torun Zeynep Mira G. ise ağır yaralı olarak Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsü Burak U.'ya yaptığı alkol testinde 0.86 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Hastanede 2 gündür hayat mücadelesi veren Zeynep Mira Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.