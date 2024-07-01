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Bursa'da Alkollü Sürücülere Geçit Yok

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Bursa'da trafik polisleri gece boyu yaptığı uygulamada alkollü sürücülere geçit vermedi. Denetimlere takılan bir sürücü 113 promil alkollü çıkınca, polisin peşini bırakmadı. Dakikalarca dil döken sürücü, aracın bağlanmasına isyan edip, 'Hepimiz insanız' diyerek kendini savundu.

Bursa'da trafik polisleri gece boyu yaptığı uygulamada alkollü sürücülere geçit vermedi. Denetimlere takılan bir sürücü 113 promil alkollü çıkınca, polisin peşini bırakmadı. Dakikalarca dil döken sürücü, aracın bağlanmasına isyan edip, "Hepimiz insanız" diyerek kendini savundu.

Merkez, Osmangazi ilçesi Gökdere Bulvarı'nda uygulama noktası kuran trafik polisleri, alkollü direksiyon başına geçip trafiği tehlikeye sokan sürücülere geçit vermedi. Ekiplerin uygulama noktasına takılan bir sürücü, alkolmetreye üflediğinde 113 promil alkollü çıktı. "Alkol var ağabey kusura bakma" diyen sürücü, aracın bağlanacağını öğrenince polisin peşini bırakmayıp dakikalarca dil döktü. Kendisine ceza yazan polisi takip eden sürücü, dakikalarca dil döküp, "Her şeyi yapın aracı bağlamayın, hepimiz insanız" diyerek ekipleri ikna etmeye çalıştı. Polisin sabır sınavı kameraya yansırken, sürücünün kullandığı araç trafikten men edildi. Öte yandan, alkollü araç sürmekten, ehliyetine el konulan sürücüye 6 bin lira da idari ceza kesildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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