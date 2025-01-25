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Bursa'da Alkollü Sürücüden İlginç Kaçış Taktikleri

Bursa'da Alkollü Sürücüden İlginç Kaçış Taktikleri
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Bursa'da, alkol denetimini gören alkollü sürücü aracını park etti ve alkol testinden kaçmaya çalıştı. Eşine durumu kaydetmesini söyleyen sürücü, polisle tartışarak kendini savunmaya çalıştı. Sonunda 0,62 promil alkollü çıkıp 11 bin lira ceza aldı.

Bursa'da alkol uygulamasını görünce aracını park eden alkollü sürücü, alkol testinden kaçmak istedi. Aracının park halinde olduğunu savunan sürücü, eşine de cep telefonuyla durumu kaydetmesini söyledi. İlginç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda alkol denetimleri yaparak trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde alkol denetimi yapan ekipleri gören sürücü Yakup P., uygulama noktasının 100 metre gerisine aracını park etti. Polis ekipleri, sürücünün yanına giderek ehliyet istedi. Duruma sinirlenen sürücü, polis ekiplerinin "Buraya seyir halinde gelmediniz mi?" sorusuna sinirlenerek eşine "Kamerayı aç, mahkemede görüşürüz hepsiyle. Beni bir dinler misiniz, ben soru soruyorum. Aracımla geldim, durdum. Bu arkadaş yanıma geldi, araç stop halinde. Kontağı kapattım, ehliyet istediniz verdim" dedi.

Bunun üzerine polis memuru, "Sen buraya seyir halinde geldin mi, gelmedin mi" diye sordu.

"Aracım stop halinde geldim"

Trafik polisinin "Siz buraya seyir halinde gelmediniz mi" sorusuna, "Aracım stop halinde geldim. Kamera varsa çeksin gelmedim kardeşim" diye cevap verdi. Gazetecinin çekim yaptığını fark eden sürücü, "Sen de çekimini yap kardeşim" derken, eşine de "Sen de aynı şekilde çek, mahkemede görüşeceğim" dedi.

Yoğun uğraşlar sonucu ikna olan Yakup P., alkolmetreyi üflemeden önce, "Arabayı bana vermeyeceksiniz değil mi" diye sordu. Alkole göre diye cevap alan Yakup P., "Alkol var ağabey, yüksek" diye cevap verdi. Alkolmetreyi üfleyen sürücü, 0,62 promil alkollü çıktı.

Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan 11 bin 434 lira para cezası kesildi. Aracı ise bir yakınına teslim edildi - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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