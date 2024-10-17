Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Alkollü Sürücüden Dram: Ehliyeti Gitti, Gözyaşlarına Boğuldu

Bursa'da Alkollü Sürücüden Dram: Ehliyeti Gitti, Gözyaşlarına Boğuldu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da radar ve alkol denetiminde yüksek promil çıkan genç sürücü E.O., ehliyetine el konulunca gözyaşlarına boğuldu. 1.73 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye hız ihlali ve alkollü araç kullanmaktan toplamda 7 bin lira ceza kesildi.

Bursa'da önce radara sonra alkol denetimine takılan genç sürücü, yüksek promilden dolayı ehliyetini verince oturup ağladı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da kent genelinde trafik canavarlarına geçit vermeyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda alkol uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi üzerine radar ve alkol uygulaması yapan ekipler, araçları bir bir durdurarak kontrol etti. Radara giren araçlara cezai işlem uygulanırken, alkollü sürücülerin de ehliyetlerine el konuldu.

Radara girip alkollü çıktı, oturup ağladı

Yapılan uygulama sırasında radar aracının yanından 103 kilometre hızla geçen 16 F plakalı otomobil, alkol uygulamasında da durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün E.O. olduğu tespit edildi. Alkolmetreyi üfleyen 21 yaşındaki E.O., 1.73 promil alkollü çıktı. Hem radara giren, hem de alkollü araç kullanmaktan ehliyeti giden E.O., sinir krizi geçirerek ağladı. E.O.'a alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira, hız sınırını aşmaktan ise 1506 lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetine 6 ay el konulan E.O., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenini sağlamak için çalışmaların aralıksız olarak süreceğini belirtti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa trafik Yaşam bursa Ceza

Nakit parayla kira ödeme devri bitti

Nakit parayla kira ödeme devri bitti

 Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

Maliye ilk listeyi paylaştı! İşte Türkiye'nin vergi yüzsüzleri

 Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı
Kredi kartı ve kredi borçlarında yeni dönem 1 Kasım'da başlıyor

Kredi kartı borçlarında yeni dönem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 2024! MB faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 17 Ekim hangi burç? 17 Ekim'de doğanların yükseleni nedir? DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ MESAJLARI 2024 | Dünya Astsubaylar Günü ile ilgili güzel sözler… Semih Çelik'in hastane raporları Nevşehir hava durumu 17 Ekim | Bugün Nevşehir'e kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Nevşehir'de 15 günlük hava durumu! Kayseri hava durumu 17 Ekim | Bugün Kayseri'ye kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Kayseri'de 15 günlük hava durumu! 17 Ekim Trabzon hava durumu | Trabzon'da hava nasıl olacak? Trabzon günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (17 Ekim) Müge Anlı yeni bölüm canlı izleme linki Liam Payne neden intihar etti? Konya hava durumu 17 Ekim | Bugün Konya'ya kar yağdı mı, hava nasıl olacak? Konya'da 15 günlük hava durumu! Liam Payne kaç yaşındaydı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.