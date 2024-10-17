Bursa'da Alkollü Sürücüden Dram: Ehliyeti Gitti, Gözyaşlarına Boğuldu

Bursa'da önce radara sonra alkol denetimine takılan genç sürücü, yüksek promilden dolayı ehliyetini verince oturup ağladı. O anlar kameraya yansıdı.

Bursa'da kent genelinde trafik canavarlarına geçit vermeyen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda alkol uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi üzerine radar ve alkol uygulaması yapan ekipler, araçları bir bir durdurarak kontrol etti. Radara giren araçlara cezai işlem uygulanırken, alkollü sürücülerin de ehliyetlerine el konuldu.

Radara girip alkollü çıktı, oturup ağladı

Yapılan uygulama sırasında radar aracının yanından 103 kilometre hızla geçen 16 F plakalı otomobil, alkol uygulamasında da durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücünün E.O. olduğu tespit edildi. Alkolmetreyi üfleyen 21 yaşındaki E.O., 1.73 promil alkollü çıktı. Hem radara giren, hem de alkollü araç kullanmaktan ehliyeti giden E.O., sinir krizi geçirerek ağladı. E.O.'a alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira, hız sınırını aşmaktan ise 1506 lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetine 6 ay el konulan E.O., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, halkın huzur ve güvenini sağlamak için çalışmaların aralıksız olarak süreceğini belirtti. - BURSA