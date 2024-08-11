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Bursa'da Alkollü Sürücü Virajda Kontrolden Çıkıp Viyadüğe Uçtu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkollü bir sürücü, viraja girdiği sırada kontrolünü kaybederek viyadüğe uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da alkollü direksiyon başına geçen sürücü, viraja girdiği esnada kontrolden çıkıp viyadüğe uçtu. Takla atan araçta 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Dündar idaresindeki 16 BJY 154 plakalı hafif ticari aracıyla Asker Caddesi üzerinde seyir halindeyken, viraja geldiği esnada kontrolden çıkıp viyadüğe uçtu. Takla atan araçta bulunan 3 kişi sıkışırken, kazayı görenler 112 Ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, 3 kişi sıkıştığı araçtan çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Sürücünün 1.50 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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