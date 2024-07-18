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Bursa'da Alkollü Sürücü Sulama Tankerine Çarptı

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Bursa'da alkollü direksiyon başına geçen sürücü, sulama tankerine çarpıp bariyerlere girdi. Olay yerine gelen polis ekibiyle pazarlık yapmaya kalkan sürücü, '3 bira içtim bir şey çıkar mı ?' dedi. Sürücü 174 promil alkollü çıktı.

Bursa'da alkollü direksiyon başına geçen sürücü, sulama tankerine çarpıp bariyerlere girdi. Olay yerine gelen polis ekibiyle pazarlık yapmaya kalkan sürücü, "3 bira içtim bir şey çıkar mı ?" dedi. Sürücü 174 promil alkollü çıktı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Yenikaraman Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi üzerinde 34 BMN plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Ersin K., yolun sağ şeridinden ilerleyen sulama tankerine arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan araç, bariyerlere çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şans eseri kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücünün tedavisi ayakta yapılırken, Ersin K., kara kara düşünmeye başladı. Ersin K., arkadaşını arayıp kaza yerine gelmesini istedi. Polis ekipleri sürücüye alkol testi yapmak için geldiğinde, Ersin K. pazarlığı başladı. "3 bira içtim bir şey çıkar mı?" diye soran sürücü, arkadaşına üfletmesi için polisi ikna etmeye çalıştı. Bir süre üflememek için uğraşan sürücü, 174 promil alkollü çıkınca karakolluk oldu.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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