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Bursa'da Alkollü Sürücü Polis Ekiplerinin Üzerine Sürdü

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Bursa'da alkollü direksiyon başına geçen sürücü, kullandığı otomobili uygulama noktasındaki polis ekiplerinin üzerine sürdü. Yakalanınca polis ekiplerinden özür dileyen sürücü, 'Aracı aslında ekiplerin üzerine sürmek istemedim. Kaçmak için şansımı denedim. Hata yaptım. Cezayı hakettim' dedi.

Bursa'da alkollü direksiyon başına geçen sürücü, kullandığı otomobili uygulama noktasındaki polis ekiplerinin üzerine sürdü. Yakalanınca polis ekiplerinden özür dileyen sürücü, "Aracı aslında ekiplerin üzerine sürmek istemedim. Kaçmak için şansımı denedim. Hata yaptım. Cezayı hakettim" dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentin farklı noktalarında uygulama noktalarıyla, suçlulara, alkollü sürücülere ve trafikte olmaması gereken araçlara göz açtırmıyor. Merkez Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi'ndeki uygulama noktasını gören alkollü sürücü, kaçmak için ara sokağa girdi. Sokağa girer girmez yine karşısında trafik polislerini gören sürücü, frene basmak yerine gaza basarak otomobili polis ekiplerinin üzerine sürdü. Kısa süre sonra yakayı ele veren alkollü sürücü, araçtan inerek ekiplerden özür diledi. Karşısında gazetecileri gören sürücü, polisin ehliyetini istemesi sonrası sinirlenerek 'Çekmesin, ehliyetimi vereceğim' dedi. Alkolmetreyi üfleyen sürücüde 0.23 promil alkol olduğu tespit edildi.

'Üzerinize sürmek istemedim'

Alkolmetreyi üfledikten sonra gazeteciler ile konuşan alkollü sürücü, "Aracı aslında ekiplerin üzerine sürmek istemedim. Kaçmak için şansımı denedim, hata yaptım. Cezayı hakettim' dedi.

Sürücüye, alkollü araç kullanmaktan ve dur ikazına uymamaktan cezai işlem uygulanırken, 6 ay önce de ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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