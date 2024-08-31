Üye Girişi
Haberler

Bursa'da alkollü sürücü polis ekiplerinden kaçtı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü, polis ekiplerinin denetimi görünce kaçmaya başladı. Dakikalar sonra kazaya karışan sürücü, araçtan inerek koşmaya devam etti. Ancak polis ekipleri tarafından yakalanan sürücüye 72 bin lira idari cezası kesildi.

Bursa'da alkollü sürücü, polis ekiplerinin denetimi görünce ayağını gazdan çekmedi. Sürücü hızla kaçarken, dakikalar sonra kazaya karıştı. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü bu kez de araçtan inerek koşmaya başladı. Peşini bırakmayan ekipler, sürücüyü kovalamaca sonucu yakaladı. 1.78 promil alkollü çıkan sürücü, "Alkollüyüm, ehliyetim yok o yüzden kaçtım" dedi. Sürücüye 72 bin lira idari cezası kesildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gençosman Mahallesi üzerinde trafik kurallarını tanımayan sürücülere geçit vermedi. Alkollü bir sürücü ise ekipleri görünce ticari aracıyla 'dur' ihtarına aldırış etmeden kaçtı. Sürücünün kaçtığı anlar kameraya yansırken, ekiplerin ikazlarına uymayan sürücü dakikalar sonra kazaya karıştı. Ekipler olay yerine gittiğinde sürücü bu kez de araçtan inip koşarak kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu sürücü cadde üzerinde yakalandı. Ekiplerin neden kaçtın sorusuna, "Haklısınız komiserim, alkollüyüm evet ve ehliyetim yok o yüzden kaçtım" dedi.

Alkolmetreye üfleyen sürücüye 72 bin lira idari ceza kesilirken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi 3-sayfa bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

Devlet hastanesinin acil servisine silahlı saldırı: 5 kişi yaralandı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

 Cuma namazında Atatürk için skandal ifadeler: Kafirin ruhuna Fatiha okunmaz

Cuma namazında Atatürk için skandal ifadeler: Kafirin ruhuna Fatiha okunmaz
Yayla evinde katliam yapan şahsın ilk ifadesi! 3 kişiyi öldürüp nasıl yaktığını anlattı

Yayla evinde katliam yapan şahsın ilk ifadesi! 3 kişiyi öldürüp nasıl yaktığını anlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title