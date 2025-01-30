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Bursa'da Alkollü Sürücü Otoparka Çekilince Savaş Açtı

Bursa'da Alkollü Sürücü Otoparka Çekilince Savaş Açtı
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Bursa'da alkollü sürücü, aracının otoparka çekileceğini öğrenince ön camını kırdı ve polise mukavemet gösterdi. Olayda gözaltına alınan şüpheliler karakola götürüldü.

Bursa'da polis, teslim edecek ayık sürücü bulamayınca otomobili otoparka çekmek zorunda kaldı. Otomobilinin otoparka çekileceğini öğrenen alkollü sürücü, aracın ön camını yumrukla kırdı. Sürücü ve yanındakiler polise hakaret edip mukavemet gösterince gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Osmangazi ilçesi Ali Ferruh Yücel Caddesi üzerinde meydana geldi. Rutin alkol uygulaması yapan ekipler, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. 0,60 promil alkollü çıkan aracın sürücüsü ve yanında bulunan yolcular polise karşı mukavemet gösterip hakaret etti. Şahıslardan şikayetçi olan trafik polisleri aracı teslim edecek alkollsüz biri olmayınca aracı otoparka çektirmek zorunda kaldı. Aracının otoparka çekileceğini öğrenen alkollü sürücü, otomobilinin ön camını yumruklayarak kırdı. Ortalık bir anda karışınca devreye asayiş ekipleri girdi. Yaya olarak kaçmaya çalışan kadın şüpheliler de bayan polisler tarafından yakalanarak polis aracına bindirildi. O anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi. Olay yerine gelen asayiş ekiplerince şüpheliler gözaltına alınarak karakola götürüldü. Mukavemete uğrayan polis memurları ise şüphelilerden şikayetçi oldu. Görüntüleri inceleyen Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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