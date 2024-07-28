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Bursa'da Alkollü Sürücü Kontrolden Çıkarak Kaza Yaptı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki bariyerleri aştı. Şans eseri hafif yaralanan sürücü, istinat duvarına çarparak durabildi. Yapılan kontrolde sürücünün 189 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bursa'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp, yol kenarındaki bariyerleri aştı. Şans eseri hafif yaralanan sürücü istinat duvarına çarparak durabilirken, yapılan kontrolde 189 promil alkollü çıktı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gökdere Caddesi istikametine seyir halinde olan Özgür K. (28) 34 BJA 244 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla attı. Bariyerleri aşan araç istinat duvarına çarparak durabildi. Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü, alkolmetreye üflediğinde 189 promil alkollü çıktı. Araç trafikten men edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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