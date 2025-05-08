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Bursa'da Alkollü Sürücü Denetimden Kaçamadı

Bursa'da Alkollü Sürücü Denetimden Kaçamadı
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Bursa'da alkol denetimi yapan polislere yakalanmamak için kaçmaya çalışan alkollü sürücü, uygulama noktasında yakalandı. 'Burada yatıp uyuyacaktım' diyerek kendini savunan sürücüye 9 bin 267 lira ceza kesildi.

Bursa'da denetim yapan ekipleri gören alkollü sürücü, 'Dur' ihtarına uymadı. Bir süre sonra uygulama noktasında yakalanan sürücü basın mensubunun 'Neden kaçtın' sorusuna, 'Burada yatıp uyuyacaktım' cevabını verdi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde alkol denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son olarak merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda uygulama yapan ekipler, trafik canavarlarına geçit vermedi. Uygulama sırasında polis ekiplerini gören 10 AEJ plakalı kamyonet, boş alana aracı çekerek ekiplerden saklanmak istedi. Polis ekiplerinin yanına geldiğini gören sürücü, gaza basarak ekiplerden kaçtı. 200 metre ilerideki uygulama noktasına takılan Engin G., yakayı ele verdi. Basın mensubunun 'Neden kaçtınız' sorusuna, 'Ben yatacaktım orada' diye cevap veren alkollü sürücü Engin G., 0.82 promil alkollü çıktı. Alkollü çıkan sürücü, basın mensubunun kendisine sorduğu soruları da cevapsız bıraktı. Alkollü sürücüye 9 bin 267 lira idari para cezası kesilirken, aracı ise otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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