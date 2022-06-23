Bursa'da alkollü sürücü demir korkuluklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Bursa'da alkollü sürücü demir korkuluklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da alkollü sürücü demir korkuluklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da sürücüsünün alkollü olduğu otomobil Ankara yolunda seyir halindeyken köprünün korkuluklarına çarptı.

Bursa'da sürücüsünün alkollü olduğu otomobil Ankara yolunda seyir halindeyken köprünün korkuluklarına çarptı. Kazada yaralanan 2 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Araç sürücüsünün 1.50 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kaza, Kestel Ankara yolu üzeri Mandıras köprüsü üzerinde meydana geldi. 16 AIZ 674 plakalı aracın sürücüsü S.A., aracın kontrolünü kaybederek köprünün demir parmaklıklarına çarptı. Demir korkuluklar aracın önünden girerek bagajından çıktı. Araçta bulunan S.D. ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. R.İ.'nin ise tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sırasında 1.50 promil alkollü olduğu öğrenilen araç sürücüsü S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Ankara Bursa 3. Sayfa Haberler

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