Bursa'da alkollü sürücü dehşet saçtı: 5 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde orta refüje ve ağaca çarpıp karşı yöne taklalar atarak geçen otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza İnegöl'ün Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Gani E.yönetimindeki 46 LF 201 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce orta refüje ardından çarptığı ağacı devirdi. Karşı yöne geçen araç takla atarak yan durdu. Kaza sonucu sürücü ile araçta bulunan Doğan O. (25), Ebru A.(28), Dilek U.ile Selin O. yaralandı.

Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. 5 yaralı da Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sürücü alkollü çıktı

Kazanın ardından yapılan testte 3.25 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 Bin 64 TL cezai işlem uygulandı, Sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.