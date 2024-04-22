Bursa'da alkollü şahıslar arasındaki kavga cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Darmstadt Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü iki şahıs arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine alkollü şahıslar birbirlerine vurmaya başladı. Araya çevredeki vatandaşlar girerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA