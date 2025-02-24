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Bursa'da Alkollü Motosiklet Kazası: DJ Tuna Selimoğlu Hayatını Kaybetti

Bursa'da Alkollü Motosiklet Kazası: DJ Tuna Selimoğlu Hayatını Kaybetti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosiklet kazası geçiren 24 yaşındaki DJ Tuna Selimoğlu, 200 metre sürüklendikten sonra hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yapılan kan testinde 2.54 promil alkollü olduğu belirlendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde devrilen motosikletiyle 200 metre sürüklenip ağır yaralanan Tuna Selimoğlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Eğlence mekanında DJ olarak çalıştığı öğrenirlen gencin mekan çıkışı 2.54 promil alkollü çıktığı ve mekandaki son görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Mudanya Caddesi Acemler mevki üzerinde seyir halinde olan Tuna Selimoğlu, direksiyon hakimiyetini kaybedip motosikletiyle yaklaşık 200 metre sürüklendi. Ağır yalanan 24 yaşındaki gencin yardımına çevredekiler koştu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Hayatını kaybeden Selimoğlu'nun eğlence mekanlarında Tuna Atlas adıyla DJ olarak çalıştığı öğrenildi. Kazaya karışan gencin kan testinde 2.54 promil alkollü olduğu ve eğlence mekanındaki son görüntüleri ortaya çıktı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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