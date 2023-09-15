Bursa'da Alkollü Kişi Tramvaya Ateş Açtı

Bursa'da alkollü bir kişi yolda yürürken yanında bulundurduğu tabancasıyla seyir halindeki travmaya ateş etti. Olayda korkulan olmazken, şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da alkollü bir kişi yolda yürürken yanında bulundurduğu tabancasıyla seyir halindeki travmaya ateş etti. Olayda korkulan olmazken, şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

9 Eylül'de merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde arkadaşıyla birlikte yürüyen Bilal K. (40) alkolün etkisiyle yanında taşıdığı tabancasını çekip seyir halinde olan travmaya ateş açtı. Tramvayın camına isabet eden kurşun şans eseri kimseye gelmedi. Vatmanın durumu farketmesiyle polis ekibi çağrıldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği şüpheliyi titizlikle çalışarak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bilal K., 'olası adam öldürmeye teşebbüsten' adliyeye sevk edildi.

Kimsenin akıl sır erdiremediği görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA