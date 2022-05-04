Bursa'da alkollü kadın ambulansa binmemek için direndi - Haberler

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Bursa'da alkollü kadın ambulansa binmemek için direndi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da alkollü kadın ambulansa binmemek için direndi

Bursa'da mahalleliye rahatsızlık veren alkollü kadını polis ekipleri ambulansa bindirmek istedi.

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Bursa'da mahalleliye rahatsızlık veren alkollü kadını polis ekipleri ambulansa bindirmek istedi. Kadın ise ambulansa binmemek için her şeyi yaptı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü bir kadın sokakta bağırarak mahalleliyi uyandırdı. Vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri alkollü kadını ne yaptıysa ambulansa bindiremedi. Alkollü kadın bir süre sonra sokaktan uzaklaşarak gözden kayboldu. Yaşananlar kameralara yansıdı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Haberler

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