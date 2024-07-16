Üye Girişi
Haberler

Karşıdan karşıya geçen alkollü adama otomobil çarptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da ayakta zor duran ve karşıdan karşıya geçmek için yolun ortasına atlayan alkollü bir adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay anı amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da ayakta zor duran ve karşıdan karşıya geçmek için yolun ortasına atlayan adama otomobil çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir adam karşıdan karşıya geçmek için yola atladı. Yolun ortasındaki adamı son anda fark eden sürücü manevra yapsa da adama çarpmaktan kaçamadı. Çevredeki vatandaşların yardım etmesi sonucu adam olay yerinden uzaklaştı. Kaza anı ise amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı

 Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

Azerin, 15 Temmuz töreninde bozkurt selamı verdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alkışlayarak karşılık verdi

 Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

 Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title