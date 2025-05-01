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Bursa'da Alkol Yüklü Tır Devrildi

Bursa'da Alkol Yüklü Tır Devrildi
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan alkol yüklü tır devrildi. Olayda tır şoförü yara almadı, trafik geçici olarak durdu.

Bursa'da alkol yüklü tır devrildi

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan alkol yüklü tır yola devrildi.

Kaza, saat 07.00 sıralarında Mustafakemalpaşa Terminal Kavşağı'nda meydana geldi. Bursa istikametine seyir halinde olan H.B. idaresindeki tır, yağış etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak önce bariyere çarptı ardından yola devrildi. Tırın dorsesinde bulunan çok sayıda alkol yola saçıldı. Tır şoförü kazadan yara almadan kurtulurken, trafik kısa süreliğine durma noktasına geldi. Ekiplerin müdahalesiyle yol bir süre sonra tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN ÖZHAN - 3.Sayfa
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