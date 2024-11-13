Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Alkol Uygulamasından Kaçan Sürücü 60 Km Kovalandı

Bursa'da Alkol Uygulamasından Kaçan Sürücü 60 Km Kovalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da alkol uygulamasını gören bir otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinden kaçmak için 60 kilometre boyunca uçarak drift yaparak ve makas atarak kaçtı. Sürücüye toplamda 120 bin lira ceza kesildi.

Bursa'da alkol uygulamasını gören bir araç, ekiplerden kaçmaya başladı. 60 kilometre süren ve film sahnelerini aratmayan kovalamaca saniye saniye araç içi kamerasına yansırken, sürücüye farklı maddelerden 120 bin lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenini artırmak adına uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak İstanbul Yolu Caddesi üzerine atılan alkol uygulamasını gören 16 BIJ plakalı otomobil, ara sokağa daldı. Burada da karşısında trafik ekiplerini gören sürücü canını hiçe sayarak kaçmaya başladı.

Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada

Uygulama noktasından kaçan 16 BIJ plakalı otomobilin peşine düşen ekipler, otomobili yaklaşık 60 kilometre kovaladı. Seyir halindeyken 'Makas' atan ve ara sokaklarda 'Drift' atan sürücü, ana artere çıkarak kaçmaya devam etti. Ekiplerin yolu kesmesi sonrası yavaşlayan sürücü, buradan da kurtulmayı başardı. Gözden kaybolan 16 BIJ plakalı otomobile, trafik ekiplerince 120 bin lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, otomobilin ekiplerce arandığı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Donald Trump, Elon Musk'ı bakan yaptı

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi

 Narin Güran'ın katil zanlısı Salim Güran'a 1 milyon 698 bin lira para cezası verildi

Narin davası sürerken amca Salim Güran başka bir suçtan ceza yedi

 İki ünlü markanın balları sahte çıktı

İki ünlü markanın balları sahte çıktı
Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç '100 bin TL aldı' iddiası

İşte Erbil ve Ortaç'a ödenen para
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Elon Musk bakan mı oldu? ABD Elon Musk ne bakanı oldu? Kaşif Kozinoğlu kimdir? Kaşif Kozinoğlu nasıl öldü, öldürüldü mü? Avatar Atakan kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Avatar Atakan kaç yaşında, nereli? Avatar Atakan biyografisi! Marco Rubio kimdir? Marco Rubio kaç yaşında, nereli? MHP ''vakit tamamdır'' olayı nedir? MHP ne paylaştı? Volkan Demir kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Volkan Demir kaç yaşında, nereli? Volkan Demir biyografisi! Eylül Sıla Ilgaz kimdir? Eylül Sıla Ilgaz nasıl ve neden öldü? VAN ELEKTRİK KESİNTİSİ | 13 Kasım Van'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? VEDAŞ Van'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar VGM BURS SORGULAMA EKRANI | VGM burs sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak brüt/net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zammı tahminleri! 13 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Kasım tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.