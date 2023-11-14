Bursa'da Alkol Uygulaması: Sürücü Polislere İş Öğretmeye Kalktı

Bursa'da trafik polisleri tarafından yapılan alkol uygulamasında, alkollü çıkan bir sürücü polis ekiplerine iş öğretmeye çalıştı. Sürücüye alkollü araç sürmekten ceza kesilirken, ehliyetine de el konuldu.

Bursa'da alkol uygulaması yapan trafik polisleri, trafik canavarlarına geçit vermedi. Denetime takılan bir sürücü ise alkollü çıkınca, polis ekiplerine iş öğretmeye kalktı. Kendine göre kanun yazan sürücü alkollü araç sürmekten 4 bin 64 lira ceza yerken, ehliyetine de 6 ay el konuldu.

Merkez, Osmangazi ilçesi Santral Garaj Mahallesi üzerinde trafiği tehlikeye düşüren sürücülere yönelik uygulama kuran polis ekipleri, trafik canavarlarının kabusu oldu. Denetimi görünce frene basıp aracını park ediyormuş gibi yapınca, şüphelenen ekipler sürücüden ehliyet ve ruhsat aldı. Alkolmetreyi karşısında gören sürücü, üflediği cihazda 0.34 promil alkollü çıkınca hafif ticari aracın bağlanıp ehliyetini de 6 ay kaptıracağını öğrendi. Bunun üzerine dakikalarca itiraz eden sürücü, kendini 'Ben ticaret yapıyorum, aracımı bağlayamazsınız' diyerek savundu. Polislere iş öğretmeye çalışan sürücüye 4 bin liranın üzerinde ceza kesilirken, araç sahibi kendisi olmadığı içinde hafif ticari araç trafikten men edildi.

İlginç anlar ise kameraya anbean yansıdı. - BURSA