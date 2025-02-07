Bursa'da Alkol Tüketen Sürücüye Tepki
Bursa Uludağ yolunda seyir halindeyken arkadaşlarıyla alkol alan sürücü, bu anları sosyal medyada paylaşınca büyük tepki topladı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bursa'da bir sürücü arkadaşıyla birlikte seyir halindeyken alkol alıp kadeh tokuşturdu. O anları sosyal medyada paylaşan sürücü, vatandaşlardan tarafından tepki aldı.
Bursa Uludağ yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü, yanına başka bir araçla yanaşan arkadaşı ile seyir halindeyken alkol alıp kadeh tokuşturdu. O anları kayda alan sürücü, sosyal medyada paylaşım yapınca vatandaşlar tarafından da tepki aldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA