Bursa'da trafik polisinin tuvaleti gelen alkollü sürücüyle imtihanı
Bursa'da alkol kontrolü yapan trafik ekiplerini gören kamyonet sürücüsü, alkolmetreye üflememek için otoparka kaçtı ve polise 'çişim var' diyerek tuvalet yaptığını söyledi. Tüm çabasına rağmen 1.70 promil alkollü çıkınca ceza aldı.

Bursa'da alkol uygulaması yapan trafik ekiplerini gören kamyonet sürücüsü, otoparka girerek saklandı. Polisi sabır sınavına sokan sürücü, alkolmetreye üflememek için "çişim var" diyerek arkasını döndü. Büyük bir sabır gösterip dakikalarca şahsın tuvaletini yapmasını bekleyen polis ekipleri sabır sınavını başarıyla tamamladı. Sonunda alkolmetreye üflemeye razı edilen sürücü 1.70 promil alkollü çıktı.

Bursa'nın farklı noktalarında alkol denetimi yapan ekipler, trafik canavarlarına geçit vermiyor. Son olarak Ankara Yolu Caddesi'nde uygulama yapan ekipleri gören 34 YVB plakalı kamyonet sürücüsü Adem E. otoparka kaçtı.

"Tuvaletimi yapıyorum"

Otoparka kaçan kamyoneti gören polis ekibi, kamyonetin peşine düştü. Polisi karşısında alkolmetre ile gören sürücü "çişim var" diyerek arkasını döndü ve tuvaletini yapmaya başladı. Uzun süre sürücüyü bekleyen polis memuru, ehliyetini ibraz etmesini istedi. Bunun üzerine sürücü, "Ehliyet ve kimlik diğer araçta. Polis abi elinizi ayağınızı öpeyim. Siz bana dur demediniz. Bak, elini ayağını öpeyim" diyerek uzun süre dil döktü.

Aracın bağlandığını anlayınca dondu kaldı

Polis ekipleri ehliyet ibraz edemeyen sürücünün kullandığı kamyoneti trafikten men edip bağladı. Uzun süre alkolmetreyi üflememek için direnen sürücü, 1.70 promil alkollü çıktı.

Sürücüye, 11 bin lira para cezası kesilirken, aracı ise otoparka çekildi. - BURSA

