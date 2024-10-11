Bursa'da Alkol Kontrolünde Sürücü Pazarlık Yaptı, 101 Promil Alkollü Çıktı

Bursa'da alkol uygulamasına takılan bir sürücü dakikalarca polisle pazarlık yapmaya çalıştı. Polislerden sonuç alamayan sürücü, alkolmetreyi üfleyince 101 promil alkollü çıktı.

Bursa'da kent genelinde trafik canavarlarına geçit vermeyen polis ekipleri, farklı noktalara alkol uygulaması kurdu. Merkez Osmangazi ilçesinde uygulama yapan ekipleri gören bir sürücü ara sokağa daldı. Ara sokakta karşısında yine trafik polislerini gören sürücü, araçtan inerek ekiplerin yanına gitti. Polis ekipleriyle yaklaşık 15 dakika pazarlık yapan sürücü, cevap alamayınca alkolmetreyi üfledi.

Ekipler tane tane prosedürü anlattı, 101 promil alkollü çıktı

Polis ekiplerine 'Abi 5. kez alkollü yakalanıyorum' diyen Selçuk Ö., ekiplerin 'Üflemeyi reddedersen 2 yıl ehliyetin gider' demesi üzerine alkolmetreyi üflemeyi kabul etti. Üfleyeceği sırada arkadaşı gelerek, 'Ben üfleyeyim bana ceza yazın' dedi. O da ekiplerden 'Bizim işimiz şoför ile' cümlesini duyunca sessiz kaldı. Son kez ekiplerin prosedürü anlatması üzerine üflemeyi kabul eden Selçuk Ö., 101 promil alkollü çıkınca 'Allah kahretsin' diye sitem etti. Selçuk Ö., alkolmetreye bir daha üflemek istese de sonuç alamadı. Alkollü sürücüye cezai işlem uygulanırken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA