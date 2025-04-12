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Bursa'da Alkol Denetiminde Sürücü İsyan Etti

Bursa'da Alkol Denetiminde Sürücü İsyan Etti
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Bursa'da yapılan alkol uygulamasında durdurulan sürücü, alkollü olduğu ortaya çıkınca ehliyetine 6 ay el konuldu. Sürücü, 'Daha şimdi içtim, ne çabuk çıktı' diyerek isyan etti.

Bursa'da alkol uygulaması yapan trafik ekiplerinin çevirdiği aracın sürücüsü alkollü çıkıp ehliyetini kaptırınca "Daha şimdi içtim ne çabuk çıktı" diyerek isyan etti. Alkol çıkmaz diye direksiyona geçtiğini itiraf eden sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde alkollü araç kullananlara geçit vermedi. Cadde üzerinde seyreden 34 BTP plakalı otomobilden şüphelenen ekipler, otomobil sürücüsü Ali Ü.'yü durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün 0,66 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

"Alkol çıkmaz diye direksiyona geçtim"

Kontroller sonrası ehliyetine 6 ay el konulduğunu öğrenen Ali Ü., "Biz polislerle her gece baskına gidiyoruz. Daha otelde şimdi içtim de kalktım. Ben çıkmaz diye direksiyon başına geçtim. Yapın bir şeyler" diye ekiplere yalvardı. Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, 9 bin 267 lira da para cezası kesildi. Ruhsat sahibinin İnegöl ilçesinde olduğu öğrenilen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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