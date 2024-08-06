Bursa'da alışveriş merkezinde yer verme tartışması kavgaya dönüştü

Bursa'da bir alışveriş merkezindeki oyun salonuna çocuklarını getiren aileler yer verme tartışması sebebiyle birbirine girdi. Ailelerin kavgası saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Olay, bir alışveriş merkezinin oyuncak bölümünde meydana geldi. 2 yetişkin, çocuklarını oynatmak için sıranın kendisinde olduğunu iddia edip, aralarında tartışma yaşadı. Tartışma kısa süre içinde kavgaya dönerken, güvenlik görevlileri kavgayı güçlükle ayırdı. 'Sıra bende' kavgası, saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA