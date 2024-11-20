Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Alışveriş Merkezinde Güvenlik Görevlisi ile Ziyaretçi Arasında Kavga

Bursa'da Alışveriş Merkezinde Güvenlik Görevlisi ile Ziyaretçi Arasında Kavga
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Marka Alışveriş Merkezi'nde, köpekle içeri alınmayan kız arkadaşını savunan bir kişi güvenlik görevlisiyle kavga etti. Olay sonrası taraflar barışarak şikayetçi olmadı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Marka Alışveriş Merkezi'ne kız arkadaşıyla gezmeye gelen kişi, kız arkadaşını köpekle içeri almayan güvenlik görevlisiyle kavga etti. Tarafların tekme tokat kavgası kameraya yansırken, güvenlik görevlisi tartıştığı kişiyi bacağından ısırdı. İki taraf da polis merkezinde barışarak birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Olay, Nilüfer ilçesinde bulunan Marka Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşıyla gezmek için AVM'ye gelen kişi x-ray cihazından geçtikten sonra, kız arkadaşını köpekle geldiği için içeri almayan güvenlikle tartışmaya başladı. Hızla artan tansiyon sonrası taraflar bir anda kavgaya tutuşunca tekme ve yumruklar havada uçuştu. Destek ekibin gelmesiyle yere düşürülen şahsın bu kez de güvenlik tarafından bacağı ısırıldı. O anlar kameraya yansırken, taraflar bir süre sonra uzlaşıp birbirlerinden şikayetçi olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MİT'ten Orta Doğu'da operasyon! Gri listedeki terörist yakalandı

MİT'ten Orta Doğu'da operasyon! Kritik isim yakalandı

 Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev

Doktor Mehmet Öz'e ABD'de kritik görev

 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti

İmamoğlu ve Polat çiftinin davasına bakan savcı hakkında karar
Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı

Asgari ücret fırsatçıları ilk zammı yaptı! 3 artış daha yapacaklar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Asena kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Asena kaç yaşında, nereli? Asena biyografisi! Esra Erol programında Aleyna Demircioğlu ve Vedat Savga olayı nedir? Mehmet Öz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trump'tan Dr. Mehmet Öz'e yeni görev! MERKEZ BANKASI Kasım ayı faiz beklentisi ne yönde? TCMB Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Ahmet Davutoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ahmet Davutoğlu kaç yaşında, nereli? Ahmet Davutoğlu biyografisi! Hacer Foggo kimdir? Halk Tv konuğu Hacer Foggo kaç yaşında, nereli? Hacer Foggo biyografisi! MERKEZ BANKASI KASIM AYI FAİZ KARARI! Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Kasım ayı faiz kararı ne zaman belli olur? Merkez Bankası Kasım ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB Kasım ayı faiz toplantısı ne zaman? Müge Anlı Tutku Dilara Kayıkçı'ya ne oldu, olayı nedir? Tutku Dilara Kayıkçı bulundu mu? 21 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE 20 KASIM | Müge Anlı'da son bölüm ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.