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Bursa'da Alışveriş Merkezi Su Bastı

Bursa'da Alışveriş Merkezi Su Bastı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Korupark Alışveriş Merkezi'nde su borularının patlaması sonucu mağaza içi suyla doldu. O anlar amatör kameralarla kaydedildi.

Bursa'da bir alışveriş merkezini su bastı

BURSA - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Korupark Alışveriş Merkezi'ni su bastı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Korupark Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar mağaza içerisinde alışveriş yaparken bir anda su boruları patladı. Patlama sonrası alışveriş merkezi içerisi göle dönerken, o anlar saniye saniye amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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