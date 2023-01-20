Bursa'da Alışveriş Merkezi'nde korkutan yangın 3. Sayfa Haberleri Bursa'da Alışveriş Merkezi'nde korkutan yangın Bursa'da bir Alışveriş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Bursa'da Alışveriş Merkezi'nde korkutan yangın BURSA - Bursa'da bir Alışveriş Merkezi'nin çatısında çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Yükselen alevler vatandaşların kamerasına yansıdı. Yangın, merkez Nilüfer ilçesinde Yüzüncüyıl Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredekiler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken korku dolu anlar vatandaşların kamerasına yansıdı. Öte yandan yangında yaralanan olmazken polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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