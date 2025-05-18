Bursa'da Alev Topuna Dönen Tır Kullanılmaz Hale Geldi

Bursa'da Alev Topuna Dönen Tır Kullanılmaz Hale Geldi
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Bursa'da seyir halindeki bir tır, dumanlar yükselmesi üzerine yol kenarına çekildi ve alev aldı. Sürücü yangınla mücadele etmeye çalıştı, ancak başarılı olamayarak itfaiye ekiplerinin müdahalesini bekledi.

Bursa'da seyir halinde alev topuna dönen tır, kullanılmaz hale geldi.

Olay, İzmir-Bursa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa'ya kilometreler kala dumanlar yükselen tırı yolun kenarına çeken sürücü, canını zor kurtardı. Tırdan inen sürücü, kendi imkanlarıyla yanan tırı söndürmeye çalışsa da mümkün olmadı.

Kısa sürede alev topuna dönen tır, kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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