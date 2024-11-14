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Bursa'da Aldatma Şüphesiyle Eşini Boğarak Öldüren Adam Tutuklandı

Bursa'da Aldatma Şüphesiyle Eşini Boğarak Öldüren Adam Tutuklandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aldattığını iddia ettiği eşi Özlem B.'yi kemerle boğarak öldüren Hakan B., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan şüpheli, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aldattığını iddia ettiği eşini kemerle boğarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, saat 07.30 sıralarında Orhaniye Mahallesi Bülbüller Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın meydana geldi. İddiaya göre, Hakan B., boşanma aşamasında olduğu iddia edilen eşi Özlem B. ile evde tartışmaya başladı. Tartışmada öfkelenen adam, eşini kemerle boğarak öldürdü. Şahıs eşini öldürdükten sonra intihar için 3 katlı apartmanın çatısına çıktı. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanın önüne hava yatağı açtı.

İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen ve Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Kançu, çatıya çıkarak şahsı ikna etme çalıştı. Cinayet şüphelisi 2,5 saat süren çalışma sonucu ikna edilip çatıdan indirilerek gözaltına alındı. Şüphelinin gözyaşı döktüğü görüldü.

Eşini öldüren şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakan B.'nin ifadesinde, "Sabah uyandım, eşimin telefonuna baktığımda başka bir erkeğin mesajlarını gördüm. Beni aldattığını düşününce çok sinirlendim. Bir anlık sinirle öldürdüm. Çok pişman olduğum için çatıya çıkıp intihar etmek istedim. Beni polisler ikna etti. Bir daha böyle bir durumla karşı karşıya kalsam öldürmezdim" dediği öğrenildi.

Şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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