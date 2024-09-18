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Bursa'da Alacaklısı Eski Ortağını Kurşunladı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden husumet yaşayan Ömer A., eski ortağı Tamer P.'yi takip ederek yol ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Olay sonrası Tamer P. hastaneye kaldırıldı, Ömer A. ise gözaltına alındı.

Bursa'da alacaklısı olduğu eski ortağının önünü kesen şahıs, alacaklısına yol ortasında kurşun yağdırdı.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Mustafa Karaer Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer A. (43) ve eski ortağı Tamer P. (51) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşandı. Alacaklı olan Ömer A. eski ortağını aracıyla takibe alarak, cadde üzerinde yakaladığı husumetlisine kurşun yağdırdı. Aracında kanlar içinde kalan adamı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eski ortağına 4 el ateş açan Ömer A. olay yerinde yakalanırken, yaralı Tamer P. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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