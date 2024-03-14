Bursa'da Alacaklılarını Yolda Gören Şüpheliler Araçları Kurşuna Dizdi

Bursa'da alacaklılarını yolda gören bir grup şüpheli, takip ettikleri aracı kurşuna dizdi. Araçta bulunan iki kişi şans eseri yara almazken, otomobil adeta delik deşik oldu. Polis, dehşet saçan 2 saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Barış V. ile Azad V., 16 AHS 503 plakalı hafif ticari araçla gezerken, aralarında husumetleri olan kişilerle karşılaştılar. Husumetlileri hemen otomobillerine binip Barış V. ile Azad V.'nin peşine düştü. Barış V. ve Azad V.'yi takip eden saldırganlar, ara sokakta yakaladıkları hafif ticari araca pompalı tüfek ve tabancayla arka arkaya ateş açtılar. Kurşunların hedefi olan araç adeta delik deşik olurken, araçtan kendilerini zor atan Barış V. ile Azad V. şans eseri yara almadı. Silah sesleri üzerine vatandaşlar panik halde 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlatırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan mahallelinin panik anları kameraya yansıdı. - BURSA