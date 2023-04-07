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Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavga kameraya yansıdı

Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavga kameraya yansıdı

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa'da alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavga, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişi arasında alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce, taraflar birbirlerine vurmaya başladı. Komşular araya girerek tarafları ayırdı.

Kavga anı komşulardan birinin cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım kavga Bursa 3. Sayfa Haberler

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