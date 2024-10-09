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Bursa'da Alacak Verecek Meselesi Kavga Sebebi Oldu

Bursa'da Alacak Verecek Meselesi Kavga Sebebi Oldu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alacak verecek nedeniyle cadde üzerinde buluşan iki kişi arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların yakınları olaya müdahil olunca, bir genci yere yatırarak dövdüler. Kavga anları kameraya yansıdı.

Bursa'da alacak verecek nedeniyle cadde üzerinde buluşan iki kişi sözlü tartışma sonrası birbirlerine yumrukla saldırdı. Taraflardan birinin yakınları kavgaya dahil olunca, aralarına aldıkları genci yere yatırıp tekme tokat dövdüler. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Merkez, Osmangazi ilçesi Hoca Hasan Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle cadde üzerinde buluşan 2 kişi sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede hararetlenen tartışma yerini kavgaya bırakınca taraflar birbirlerine yumrukla saldırmaya başladı. Taraflardan birinin çevrede beklediği arkadaşları ise kavgaya dahil olunca, aralarını aldıkları genci yere düşürüp yumruklayıp tekmelediler. Çevredekilerin güçlükle ayırdığı kavga anı kameraya saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Güvenlik 3-sayfa Şiddet Yaşam Kavga bursa

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