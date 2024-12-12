Bursa'da Alacak- Verecek Meselesi Kavga Çıkardı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sözlü tartışmada artan tansiyon kavgaya dönüşünce cadde ringe döndü, yumruklar havada uçuştu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle cadde üzerinde karşılaşan iki grup sözlü tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma yerini kavgaya bırakınca tekme ve yumruklar havada uçuştu. Tarafları çevredekiler güçlükle ayırırken, kavga anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. - BURSA