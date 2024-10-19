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Bursa'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti

Bursa'da Alacak Verecek Meselesi Kanlı Bitti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden kavga eden iki kişi, yanlarındaki çocukların varlığına aldırmadan çatıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da aralarında alacak-verecek meselesi bulunan 2 kişi, yanlarında bulunan çocuklara aldırış etmeden kavgaya tutuştu. o anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden alacak-verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 2 kişi yol üzerinde karşılaştı. Tartışma kısa sürede büyürken taraflar yanlarında çocuklarının olmasına aldırmadan kavgaya tutuştu. Kavga anı çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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