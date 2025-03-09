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Bursa'da Alacak-verecek Kavgası Kanlı Bitti

Bursa'da Alacak-verecek Kavgası Kanlı Bitti
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İnegöl'de inşaat ustası, tartıştığı firma sahiplerini bıçakla yaraladı. Yaralıların yakınları ustanın evini bastı, arbede yaşandı. Olayda bir kişi çekiçle yaralandı, ustaya gözaltı yapıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaat ustası, alacak-verecek nedeniyle tartıştığı firma sahibi 2 kardeşi bıçakla yaraladı. Yaralıların yakınları işçinin evini basarken, inşaat ustası evine saldıran gruptaki 1 kişiyi de çekiçle başından yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında Hocaköy Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında inşaat ustası Abbas U. (61) ile inşaat firması sahipleri Yunus D. (36) ve kardeşi Fatih D. (32) arasında alacak-verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Abbas U., elindeki bıçakla 2 kardeşi yaraladı. Olayın ardından Abbas U. evine giderken, yaralı kardeşler özel araçla götürüldükleri İnegöl Devlet Hastanesinde tedavileri sonrası taburcu edildi. Olaya sinirlenen yaralıların ailesi, Abbas U.'nun evini basarak, apartmanın camlarını taşlarla kırdı. Abbas U., çekiçle yaralıların kuzeni İbrahim D.'yi (28) başından yaraladı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, Abbas U. tüfekle havaya ateş etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerindeki topluluğu dağıtırken, Abbas U. gözaltına alınarak, şahsın tüfeğine el konuldu. Bıçaklı ve tüfekli kavga amatör kameraya yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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