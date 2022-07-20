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Bursa'da akrabalar arasındaki miras kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da akrabalar arasındaki miras kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı Bursa'da akrabalar arasında çıkan miras kavgasında bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.

Bursa'da akrabalar arasındaki miras kavgasında silahlar konuştu: 3 yaralı

BURSA - Bursa'da akrabalar arasında çıkan miras kavgasında bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı. Vurulan kişinin oğlu satırla yaralanırken gelini ise darp edilerek yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çukurcaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında miras meselesi yüzünden husumet bulunan akrabalar arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken taraflardan biri yanında getirdiği silah ile Fatma Ö.'yu vurdu. Çıkan arbede de ise Fatma Ö.'nün oğlu Taner Ö. satırla yaralanırken gelini Esma Ö. ise darp edilerek yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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