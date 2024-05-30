Üye Girişi
Haberler

Bursa'da akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: Baba-oğul yaralandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da akraba olan iki aile arasındaki husumet sokağa taştı. Yanındaki tabancaya sarılan yeğen, amcası ile kuzenini vurdu. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde meydana geldi.

Bursa'da akrabalar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu: Baba-oğul yaralandı

BURSA - Bursa'da akraba olan iki aile arasındaki husumet sokağa taştı. Yanındaki tabancaya sarılan yeğen, amcası ile kuzenini vurdu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan iki aile arasında başlayan husumet kavgaya döndü. Amca çocuğu olduğu öğrenilen taraflardan Kerem, Yusuf ve Baran K., tartıştıkları amcası Hüseyin K. ile kuzeni Naif K.'yi darp etti. Saldırganlardan Yusuf K. yanındaki tabanca amcası ile kuzenini vurdu. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, 3 şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmangazi Bursa Baba Olay Bursa 3.Sayfa Güncel Haberler

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

Miçotakis bir kez daha resti çekti: Türkiye'yi ilgilendirmez

 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

Bakmadan Geçme

Konferans Ligi Şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor mu? Limon FC olayı ne, Limon FC maçında ne oldu? #129300 30 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 30 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 30 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 30 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 30 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! İsrail lanetleme kararı nedir? Lanetleme kararı alınınca ne olur? 30 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 30 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 30 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 30 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 30 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Mourinho ne zaman İstanbul'a geliyor? Aziz Yıldırım transferi bitirdi Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? #129300 Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 30 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 30 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı

Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title