Bursa'da Akıntıya Kapılan İki Gençten Biri Kurtarıldı, Diğeri Hayatını Kaybetti
Bursa'nın Gemlik ilçesinde denizde akıntıya kapılan iki Suriye uyruklu gençten biri kurtarılırken, diğerinin cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'da girdikleri denizde akıntıya kapılan 2 gençten biri kurtarılırken, diğerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Bursa'da Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriye uyruklu iki genç, Cavit Çağlar iskelesinde akıntıya kapıldı. Gençlerden biri kurtarılırken, birinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Konu ile alakalı Sahil Güvenlik Komutanlığı tahkikat başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa