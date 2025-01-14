Bursa'da Ailesini Silahla Rehin Alan Kişi Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ailesini silahla rehin alan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, gece saat 03.00 sıralarında Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan evde meydana geldi. Alkollü olduğu tespit edilen C.B. (41), ailesini tüfekle rehin aldı. Kardeşleri M.B. (43) ve T.B.'yi (33) rehin alan şahıs, defalarca havaya ateş açtı. Olay yerine Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler yoğun uğraşı sonucu şahsı etkisiz hale getirdi. Olayda yaralanan olmezken, şüpheli bugün sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. C.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA