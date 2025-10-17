Bursa'da Aile İçi Şiddetle Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele ve farkındalık oluşturma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Komutanlık personeli, çalışmalar kapsamında Bursa'nın Karacabey, Kestel, Mustafakemalpaşa ve Osmangazi ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelerek bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Yapılan bilgilendirmelerde, kadınların acil durumlarda güvenlik güçlerine hızla ulaşmasını sağlayan Kadın Destek Uygulaması ( Kades )'in kullanımı, önemi ve sağladığı faydalar detaylı olarak anlatıldı.

Jandarma ekipleri, özellikle kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesi ve mağdurların korunması amacıyla geliştirilen KADES uygulamasının, bir tehlike anında tek bir tuşla yardım çağırma imkanı sunduğunu vurguladı.

Vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği bu farkındalık eğitimlerinde, aile içi şiddetle mücadelede işbirliğinin ve duyarlılığın artırılması hedefleniyor.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, aile içi şiddetle mücadele ve çocukların korunmasına yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin il genelinde artarak devam edeceğini bildirdi. - BURSA