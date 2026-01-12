Haberler

Eşi tarafından darp edilen kadın çocuğu ile birlikte camiye böyle sığındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kadın, eşi tarafından darp edilmesinin ardından çocuğuyla birlikte camiye sığındı. Olay sonrası polis, şiddet uygulayan eşi gözaltına aldı.

Bursa'da bir sitede meydana gelen aile içi şiddet olayında 1 kişi gözaltına alındı. Eşi tarafından darp edildiği öne sürülen kadın çocuğu ile birlikte camiye sığındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Ataevler Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde Edinilen bilgiye göre, sitede yaşayan S.Y. ile eşi A.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre A.Y., eşinin başına şişeyle vurup darp etti. Yaşananların ardından küçük yaştaki kız çocuğunu da yanına alan S.Y., evden kaçarak yakındaki Edebali Cami'ne sığındı.

Bu sırada A.Y.'nin, eşi evden ayrılırken silahla evin içinde rastgele ateş ettiği öne sürüldü. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri ile camiye sığınan S.Y., durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri, A.Y.'yi kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı.

Darp sonucu yaralanan S.Y. ise camide yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
