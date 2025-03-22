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Bursa'da Ahşap Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bursa'da Ahşap Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı
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İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden ahşap yüklü kamyon devrildi. Sürücü Cengiz K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan ahşap yüklü kamyon devrildi, sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişindeki köprülü kavşakta meydana geldi. Bursa'dan gelip İnegöl'e dönüş yapmakta olan Cengiz K. (44) yönetimindeki 35 CZZ 70 plakalı ahşap palet yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonun sürücüsü yaralanırken, kamyon dorsesindeki paketler yola saçıldı. Yaralı sürücü kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç, yoğun çalışma sonucu çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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