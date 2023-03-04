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Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Bursa'da ahşap ev alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan 2 katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Mahalle sakinleri binayı mesken tutan madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını iddia etti.

Yangın saat 23.30 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi, Şehabettinpaşa Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi esnasında çatıdan düşen tahta parçaları zor anlar yaşatırken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Ardından itfaiye ekipleri bina içinde soğutma çalışması gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri, kullanılamaz hale gelen binada çıkan yangını madde bağımlıları tarafından çıkarıldığını öne sürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Osmangazi İtfaiye Bursa 3. Sayfa Haberler

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