Bursa'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Bursa'da ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yenişehir ilçesi Yenigün Mahallesi Çınar Caddesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde ağaca çıkan kedinin inemediğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı. Kedi daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa