Bursa'da Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Çatalağıl Mahallesi'nde çıkan yangın, havadan ve karadan yürütülen müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 1 helikopter, 4 arazöz ve 22 personelle müdahale etti.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangın, Nilüfer ilçesine bağlık Çatalağıl Mahallesi'nde çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip hareket etti. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 1 helikopter, 4 arazöz, 1 su tankeri ve 22 personelle müdahale ediyor. Havadan ve karadan yürütülen çalışmalarla yangın kontrol altına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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