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Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

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Bursa'da Osmangazi ilçesindeki piknik alanında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Bursa'da ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle ormana sıçramadan söndürüldü.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ovakça Mahallesi Dede Tepe mevkii piknik alanında meydana geldi. Ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Çevredekiler yangına müdahale ederken, 112 ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis sevk edildi. Yangın bölgesine gelen itfaiye, yangına hızla müdahale ederek alevleri ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı. Soğutma çalışmaları devam ederken, polis yangının çıkış nedenini araştırıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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