Üye Girişi
Haberler
Geceliği 30 bin liraya oda satan Halit Ergül'ün aylık geliri 100 bin liraymış

30 bin liraya oda satan otel sahibinin aylık geliri bakın ne kadarmış
Ticaret Bakanlığı yangın tüpü fiyatlarını artıran işletmelere ceza yağdırdı

Fiyatı yüzde 100 zamlanan ürün bakanlığı harekete geçirdi
Ayşe Barım soruşturmasında ifadeye çağırılan ünlü oyunculara tek bir soru yöneltilmiş

İfadeye çağırılan ünlü oyunculara tek bir soru yöneltilmiş
ABD Başkanı Trump: 1 milyon Filistinli, Ürdün ve Mısır'a taşınmalı

"Yüz binlerce Filistinli bu 2 ülkeye yerleştirilmeli"

Bursa'da Ağaç Soyma Makinesine Kollarını Kaptıran İşçi Yaralandı

Bursa'da Ağaç Soyma Makinesine Kollarını Kaptıran İşçi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de bir orman ürünleri fabrikasında çalışan 54 yaşındaki işçi, ağaç soyma makinesine dengesizliği sonucu kollarını kaptırarak yaralandı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaç soyma makinesine kollarını kaptıran işçi yaralandı.

Olay, Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (2.OSB) faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. İşçi Turan Ş. (54) ağaç soyma makinesinde çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybetti. Makinanın içine düşeceği sırada kollarıyla tutundu. Çalışmaya devam eden makinenin parçaları işçinin kollarına çarptı. 2 kolundan yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Ahmed Kutucu'nun "Türk mü Alman mı?" sorusuna yanıtı sunucuyu şaşırttı
img

Fiyatı yüzde 100 zamlanan ürün bakanlığı harekete geçirdi
img

ATSO Başkanı'nın ölümünde şok iddianame! Yasak aşk ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın anısı yorumcu Semih Şentürk'ün başını yaktı

Yayında anlattığı Sergen Yalçın anısı Semih Şentürk'ün başını yaktı
Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Türkiye'nin en genç belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Oyuncu Elvin Levinler ameliyat oldu: Kalbime biraz fazla yüklendim

Ünlü oyuncudan korkutan haber: Kalbime fazla yüklendim
Hakurk, Gara ve Metina'da 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

PKK'ya büyük darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Erdoğan'ın evlilik kredi müjdesi, beyaz eşya satışlarını patlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi satışları patlattı
Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem: İşçilik sıfır

Depremzede vatandaştan Bakan Kurum'a sitem

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.