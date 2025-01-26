Bursa'da Ağaç Soyma Makinesine Kollarını Kaptıran İşçi Yaralandı
İnegöl'de bir orman ürünleri fabrikasında çalışan 54 yaşındaki işçi, ağaç soyma makinesine dengesizliği sonucu kollarını kaptırarak yaralandı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan işçinin durumu ciddiyetini koruyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaç soyma makinesine kollarını kaptıran işçi yaralandı.
Olay, Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde (2.OSB) faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. İşçi Turan Ş. (54) ağaç soyma makinesinde çalıştığı sırada bir anda dengesini kaybetti. Makinanın içine düşeceği sırada kollarıyla tutundu. Çalışmaya devam eden makinenin parçaları işçinin kollarına çarptı. 2 kolundan yaralanan işçi olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA